Contralor refrendó contrato para la Línea 3 del Metro hacia Oeste

La Contraloría refrendó el contrato para la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá por un monto de 2,844 millones 96,495.89 dólares, obra que será ejecutada por el consorcio coreano HPH Joint Ventura (Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd.).

El contrato ingresó para refrendar el 12 de noviembre de 2020 y el proceso incluyó la revisión de más de 15 requisitos del pliego, entre los que se destacan fianzas de garantía, pólizas de seguro, lista de subcontratistas, plan y cronograma de ejecución, estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La obra tendrá una extensión de 24.5 kilómetros en su primera etapa, contará con 14 estaciones, y se estima tendrá un costo de $113,763,859.00 por kilómetro. Utilizará el sistema monorriel, que permitirá cubrir una demanda aproximada de 160 mil pasajeros.

El proyecto contempla un túnel con una longitud total aproximada no mayor de 5.3 kilómetros dividido en dos tramos y su construcción tomaría unos 33 meses, incluyendo su equipamiento.

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander adelantó que el túnel tendría un costo de $300 millones.