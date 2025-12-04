Nacional - 04/12/25 - 11:23 AM

Contralor: Transferencias son legales y tienen trazabilidad

El contralor mencionó que las transferencias municipales son legales, que tienen trazabilidad.

 

Por: Redacción / Crítica -

El contralor Anel Flores confirmó que abrirán auditorías solicitadas por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para revisar el uso de $6.9 millones en transferencias recientes a municipios y juntas comunales

Flores  indicó que la revisión será con el mismo rigor que aplicaron en informes del gobierno pasado.

El contralor mencionó que las transferencias municipales son legales, que tienen trazabilidad, y que —si hay irregularidades— aparecerán cuando los auditores terminen el trabajo.

Aquí no habrá “amigos” y “enemigos”. Lo que hay es dinero público:  la fiscalización será pareja, sin importar quién gobernaba antes o quién gobierna hoy.

Sobre las denuncias de una posible descentralización paralela tal como ocurrió en el gobierno pasado, Flores dijo que: “Están viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.”

Recordó que parte de quienes hoy exigen transparencia ni siquiera han presentado sus informes de gastos, alegando falta de tiempo o documentos pendientes. "Están pidiendo prórroga",dijo.  

En la misma línea del contralor se expresó el presidente José Raúl Mulino quien no esquivó el tema. 

Mulino confirmó que hubo transferencias hacia municipios, pero pidió no exagerar comparaciones ni repetir etiquetas como “descentralización paralela”.   

El mandatario aclaró también que los montos no se asemejan a los desembolsos de la anterior administración.

Rechazó que su administración esté replicando prácticas pasadas y aseguró que este episodio servirá para corregir procesos y blindar el uso del dinero local.

 

