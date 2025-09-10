Nacional - 10/9/25 - 02:51 PM

Contraloría avala planillas de UDELAS sin irregularidades

El informe detalla que durante la revisión no se encontraron “condiciones reportables que constituyan desviaciones”.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) recibió un espaldarazo de la Contraloría General de la República, tras conocerse el Informe de Auditoría N.º 042-193-2025 DINAG-DESAE, que confirma la legalidad y transparencia en el manejo de sus planillas.

El informe detalla que durante la revisión no se encontraron “condiciones reportables que constituyan desviaciones”, tras verificar los procesos de nombramiento de servidores docentes y administrativos, desde el reclutamiento hasta la selección.

La auditoría también examinó actas de toma de posesión, resoluciones, posibles dualidades y ceses, concluyendo que no hubo irregularidades en salarios ni en horarios del personal.

De igual manera, se determinó que el Sistema de Administración de Recursos Humanos se gestionó conforme al Estatuto Orgánico, Reglamento Interno y demás normativas universitarias, garantizando que las promociones y concursos internos se desarrollaran bajo los parámetros establecidos.

La rectora Nicolasa Terreros Barrios reiteró que el resultado reafirma el compromiso institucional de UDELAS con la transparencia, los principios éticos y la rendición de cuentas ante los organismos de fiscalización del Estado.

 

