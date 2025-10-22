Contraloría desmiente rumor sobre cautelares a exfuncionarios

La Contraloría General de la República desmintió una noticia que circuló en redes sociales, en la que se afirmaba que el Contralor de la República, Anel Flores, estaba preparando una orden para cautelar las cuentas y bienes de exfuncionarios de la administración del expresidente Laurentino Cortizo.



Según la información difundida, esta medida se sumaría a las 40 ya impuestas mediante una nueva resolución que otorga al Contralor facultades para aplicar este tipo de acciones sin necesidad de una orden judicial ni garantías del debido proceso.

Ante la falsedad de la información, la Contraloría, a través de sus redes sociales oficiales, emitió un comunicado aclaratorio en el que señaló que dicha noticia era completamente falsa y carecía de fundamento. La entidad expresó que los detalles mencionados en la publicación en redes sociales eran erróneos, sin ofrecer mayores explicaciones.

La institución reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad en sus funciones, pidiendo a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales.