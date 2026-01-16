Contraloría frena contratos de basura en San Miguelito por irregularidades

La Contraloría General de la República decidió no refrendar los contratos para la recolección de basura en San Miguelitoa por inconsistencias legales, técnicas y presupuestarias.



El punto clave es este: el servicio ya estaba en manos del Estado. Desde el 13 de enero de 2026, la AAUD quedó autorizada —por orden del Ejecutivo y con base legal— para encargarse directamente de la recolección, el transporte y la disposición final de los desechos en el distrito.

Firmar nuevos contratos privados en ese escenario, dice la Contraloría, creaba un doble servicio. Dos operadores haciendo lo mismo. Un choque legal que no se puede refrendar.

Además, la AAUD ya había entrado desde el 1 de enero en nueve corregimientos, por razones sanitarias. Eso terminó de cerrar cualquier posibilidad de aprobar contratos paralelos.

Además, indican que durante la revisión aparecieron faltas técnicas y administrativas serias.

Empresas sin permisos obligatorios de la propia AAUD. Sin permiso sanitario de operación vigente, exigido por decreto para actividades que afectan directamente la salud pública. Un requisito básico que, simplemente, no estaba.

También hubo contratos mal armados. No quedaba claro cuántas toneladas se iban a recoger, cuánto se iba a pagar al mes ni cuándo se harían los pagos. Datos esenciales que debían estar definidos desde el inicio y ajustados a los términos de referencia.

Por otro lado se detectaron pagos por toneladas excedentes no autorizadas, sin respaldo legal ni presupuesto aprobado. Plata en el aire.

Con todo eso sobre la mesa, la Contraloría cerró la puerta. No hubo refrendo.