Contraloría: Martinelli No Vinculado a caso New Business

La Contraloría General de la República ha confirmado oficialmente que el expresidente Ricardo Martinelli no ha sido objeto de ninguna auditoría relacionada con presunta lesión patrimonial en el caso New Business.

En respuesta a una solicitud de certificación presentada por el abogado Roniel Ortiz el pasado 25 de octubre, la Contraloría emitió un comunicado señalando: “Le informamos que esta Entidad no ha realizado auditoría que guarde relación con la causa denominada como New Business, por consiguiente el señor Ricardo Martinelli Berrocal, no ha sido relacionado con dicha causa”.

Publicidad

Esta declaración se suma a las anteriores respuestas de entidades judiciales y de control en el país. Tanto el Tribunal de Cuentas, la Contraloría y la Fiscalía de Cuentas han certificado en solicitudes previas que Martinelli no es objeto de ninguna auditoría dentro de este caso específico.

La confirmación por parte de la Contraloría despeja aún más las dudas sobre la implicación del exmandatario en el caso New Business, proporcionando una respuesta oficial a las solicitudes de certificación realizadas por distintos actores legales.

Contenido Premium: 0