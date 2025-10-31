Contraloría ordena secuestro de bienes del exalcalde Carrasquilla

La Contraloría General de la República habría ordenado el secuestro de bienes por un monto que supera los $285 mil contra el exalcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, del PRD.

La medida surge tras detectarse supuestas irregularidades en la recaudación de fondos del Municipio, específicamente en la agencia municipal ubicada en Metro Mall, durante los meses de marzo y abril de 2022, según un informe del propio ente fiscalizador.

El secuestro preventivo incluye propiedades, vehículos, cuentas bancarias y créditos a nombre del exfuncionario, como parte de las acciones para recuperar los fondos presuntamente mal manejados.

En esta investigación también figuran los nombres de los exfuncionarios Sulay Linares, Gelacio González y Pedro Perea, señalados como posibles colaboradores dentro de la supuesta trama.

Por su parte, la alcaldesa Irma Hernández presentó en abril pasado una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación contra Valdés Carrasquilla, por el presunto uso indebido de recursos públicos.