Contraloría recibe crédjto extra de $24.3 millones

El Consejo de Gabinete dio luz verde a un crédito adicional suplementario por B/.24,332,572.00 a favor de la Contraloría General de la República, mediante la Resolución No. 17-26.

El objetivo es garantizar la continuidad de proyectos institucionales y nacionales. Según lo aprobado, el 90% se destinará a gastos de funcionamiento y el 10% a inversión.

Se trata de recursos contemplados dentro del Presupuesto General del Estado 2026.

También aquí el Ministerio de Economía y Finanzas fue autorizado para presentar la resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, para su respectiva evaluación y trámite.