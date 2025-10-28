Contraloría refuerza plataforma digital tras intento de ataques cibernéticos

La Contraloría General de la República ha implementado nuevas medidas de seguridad en su plataforma digital tras detectar intentos de ataques cibernéticos dirigidos a vulnerar los datos personales de los usuarios.

A partir de hoy, será necesario registrarse previamente en el sistema para consultar el estado de documentos o trámites en su página web institucional.

La decisión se toma como respuesta a intentos de ataques de fuerza bruta y minería de datos, con el objetivo de extraer información personal y ofrecerla a empresas con fines comerciales. Para proteger la integridad de la información, la Contraloría activó de inmediato sus protocolos de seguridad, bloqueando accesos no autorizados y reforzando la protección de los datos institucionales y ciudadanos.

Como parte de estas medidas, la consulta SIGUEME se mantiene activa con ciertas limitaciones mientras se completan los ajustes necesarios. La Contraloría asegura que los trabajos de restauración están en curso para garantizar la protección total de los datos y el restablecimiento completo del servicio.

Los ciudadanos pueden seguir realizando consultas a través de SIGUEME o comunicarse con el Centro de Atención Ciudadana (Call Center) al 510-4144 para recibir asistencia adicional.