Nacional - 11/11/25 - 08:25 AM

Contraloría restablece plataforma SÍGUEME para seguimiento de trámites

La plataforma ofrece información pública, gratuita y de libre acceso, con el objetivo de brindar mayor transparencia y facilitar la interacción de los usuarios con la Contraloría.

 

Por: Redacción / Web -

La Contraloría General de la República ha informado que la plataforma SÍGUEME, que permite el seguimiento de trámites y documentos de manera en línea, ha sido completamente restablecida, garantizando así el acceso libre y sin restricciones a toda la información disponible.

SÍGUEME, que en realidad corresponde al Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (SCAFID), es una herramienta digital creada para que los ciudadanos puedan rastrear el estado de sus trámites de manera sencilla y transparente.
 

La plataforma ofrece información pública, gratuita y de libre acceso, con el objetivo de brindar mayor transparencia y facilitar la interacción de los usuarios con la Contraloría.

La entidad también destacó que el proceso de registro de usuarios se mantiene activo. Esta medida permite identificar de manera dinámica patrones de consulta inusuales que pudieran indicar intentos de saturar o bloquear el servicio.

 En tales casos, se activarán restricciones solo para esos accesos anómalos, sin afectar a los usuarios legítimos que consultan la plataforma de forma regular.

Para dar seguimiento a sus trámites o para recibir asistencia adicional, los ciudadanos pueden utilizar la plataforma SÍGUEME o comunicarse con el Centro de Atención Ciudadana (Call Center) llamando al 510-4144.

Te puede interesar

¡Susto! Vuelo de Panamá a Bahamas aterriza de emergencia tras una falla

¡Susto! Vuelo de Panamá a Bahamas aterriza de emergencia tras una falla

 Noviembre 11, 2025
¡Ayuda a la Vista! El 17 de noviembre inicia cuarto pago de programas del MIDES

¡Ayuda a la Vista! El 17 de noviembre inicia cuarto pago de programas del MIDES

 Noviembre 11, 2025
Avance de Frente Frío trae oleajes fuertes y vientos en el Caribe panameño

Avance de Frente Frío trae oleajes fuertes y vientos en el Caribe panameño

 Noviembre 11, 2025
Contraloría restablece plataforma SÍGUEME para seguimiento de trámites

Contraloría restablece plataforma SÍGUEME para seguimiento de trámites

Noviembre 11, 2025
Refuerzan controles en áreas protegidas para frenar la minería ilegal

Refuerzan controles en áreas protegidas para frenar la minería ilegal

 Noviembre 11, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí