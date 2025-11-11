Contraloría restablece plataforma SÍGUEME para seguimiento de trámites

La Contraloría General de la República ha informado que la plataforma SÍGUEME, que permite el seguimiento de trámites y documentos de manera en línea, ha sido completamente restablecida, garantizando así el acceso libre y sin restricciones a toda la información disponible.

SÍGUEME, que en realidad corresponde al Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (SCAFID), es una herramienta digital creada para que los ciudadanos puedan rastrear el estado de sus trámites de manera sencilla y transparente.



La plataforma ofrece información pública, gratuita y de libre acceso, con el objetivo de brindar mayor transparencia y facilitar la interacción de los usuarios con la Contraloría.

La entidad también destacó que el proceso de registro de usuarios se mantiene activo. Esta medida permite identificar de manera dinámica patrones de consulta inusuales que pudieran indicar intentos de saturar o bloquear el servicio.

En tales casos, se activarán restricciones solo para esos accesos anómalos, sin afectar a los usuarios legítimos que consultan la plataforma de forma regular.

Para dar seguimiento a sus trámites o para recibir asistencia adicional, los ciudadanos pueden utilizar la plataforma SÍGUEME o comunicarse con el Centro de Atención Ciudadana (Call Center) llamando al 510-4144.