Contratista debe atender daños a luces del alumbrado navideño

El contrato de iluminación navideña en la Cinta Costera y otros sitios públicos de la ciudad de Panamá (por $2.9 millones) caldeó ayer la sesión del Consejo Municipal, al punto de que la vicealcaldesa Judy Meana confesó que se siente "apaleada" por las críticas.

Las múltiples quejas sobre pobre iluminación y malas instalaciones de luces y adornos, ha puesto en la silla caliente al contratista: la empresa Contraseñas Production, S.A.

La vicealcaldesa Meana reconoció que "Sí hay fallas en la iluminación, no podemos mirar hacia un lado, y la empresa tiene que subsanarlas".

El contrato establece una cláusula de suspensión temporal de éste por causas imputables a la empresa y tras un informe técnico.

La empresa también está obligada a mantener un óptimo mantenimiento, reemplazo de luces, estructuras, letreros, adornos deteriorados para garantizar el alumbrado durante la vigencia del contrato.

El contratista se comprometió a colocar luces navideñas en 33 espacios de uso público de la ciudad capital: avenidas, plazas, parques y vías, y también a colocar 50 letreros personalizados con el logo del Municipio de Panamá. Casi nada de esto se ha visto en una ciudad cada vez más oscura en las noches.

Aunque reconoció las falencias, Meana no pudo evitar ponerse a la defensiva. "Sí me siento hoy bastante apaleada, tengo que decirlo, porque he sido la persona que ha tenido que salir a los medios de comunicación".

"Me duele y me lamenta la cantidad de cosas que me están escribiendo, de cuentas falsas y también de personas pensantes que me preguntan si yo me he robado la plata, cuando ustedes aquí saben cómo es el proceso de pago, que hay que hacer un recibido conforme y que la empresa aquí es una que todo mundo conoce y que estoy segura de que no quiere quedar mal".

El contrato del proyecto "Alumbrado Navideño 2022 Qué Lindo Brilla mi Ciudad", fue firmado por la alcaldía y por el representante del contratista, Ricardo Manuel Ramírez Voloj.

Se firmó por $2,990,650, incluyendo el ITBMS. La fianza de cumplimiento equivale al 10% del valor del contrato. $299,065, con la aseguradora Óptima Compañía de Seguros, S.A.

