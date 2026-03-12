Nacional - 12/3/26 - 08:30 AM

Meten preso a exrepresentante de Campana por presunto peculado

El juez de garantías tomó la decisión de ordenar la medida de cárcel mientras avanza la investigación.

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

El exrepresentante del corregimiento de Campana, distrito de Capira, Nelson García (2019-2024), fue imputado por el delito de peculado agravado y enviado a detención provisional tras una audiencia de solicitudes múltiples realizada este miércoles en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Panamá Oeste.

Durante la diligencia judicial, el juez de garantías tomó la decisión de ordenar la medida de cárcel mientras avanza la investigación. La defensa de García presentó una apelación, por lo que se fijó para el 23 de marzo la audiencia de aplicación donde se revisará la decisión adoptada.

Las autoridades señalan al exrepresentante como responsable del manejo de B/.570,084.69 pertenecientes al Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPS). Según la investigación del Ministerio Público, el caso incluye 952 cheques que fueron cambiados en un banco de la localidad.

En el mismo proceso también figura el extesorero de la junta comunal de Campana durante ese periodo. En su caso, el juez de garantías le impuso medida cautelar de notificación periódica los días 5 y 20 de cada mes, además de prohibición de acercarse a las oficinas de la junta comunal.

Te puede interesar

Comisión avala a Cárdenas para dirigir SENNIAF en medio de crisis

Comisión avala a Cárdenas para dirigir SENNIAF en medio de crisis

 Marzo 12, 2026
IMA reactiva agroferias desde el 16 de marzo en todo el país

IMA reactiva agroferias desde el 16 de marzo en todo el país

 Marzo 12, 2026
Control de plagas en plantación de aguacate variedad Catalina en Colón

Control de plagas en plantación de aguacate variedad Catalina en Colón

 Marzo 12, 2026
Fraude de paternidad avanza a segundo debate; prueba y multas para bandidas

Fraude de paternidad avanza a segundo debate; prueba y multas para bandidas

Marzo 12, 2026
Meten preso a exrepresentante de Campana por presunto peculado

Meten preso a exrepresentante de Campana por presunto peculado

 Marzo 12, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero
Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después

Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después
Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia

Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia