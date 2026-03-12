Meten preso a exrepresentante de Campana por presunto peculado

El exrepresentante del corregimiento de Campana, distrito de Capira, Nelson García (2019-2024), fue imputado por el delito de peculado agravado y enviado a detención provisional tras una audiencia de solicitudes múltiples realizada este miércoles en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Panamá Oeste.

Durante la diligencia judicial, el juez de garantías tomó la decisión de ordenar la medida de cárcel mientras avanza la investigación. La defensa de García presentó una apelación, por lo que se fijó para el 23 de marzo la audiencia de aplicación donde se revisará la decisión adoptada.

Las autoridades señalan al exrepresentante como responsable del manejo de B/.570,084.69 pertenecientes al Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPS). Según la investigación del Ministerio Público, el caso incluye 952 cheques que fueron cambiados en un banco de la localidad.

En el mismo proceso también figura el extesorero de la junta comunal de Campana durante ese periodo. En su caso, el juez de garantías le impuso medida cautelar de notificación periódica los días 5 y 20 de cada mes, además de prohibición de acercarse a las oficinas de la junta comunal.