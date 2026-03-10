Juicio por abuso a menores en albergue se reprograma para el 7 de abril

El juicio oral por el caso de abuso sexual contra dos menores en un albergue, ocurrido en 2020, fue reprogramado para el próximo 7 de abril a las 9:00 de la mañana.



En este proceso judicial solo hay dos personas acusadas por lo ocurrido dentro del centro de protección. Una de esas personas es una trabajadora manual.



El abogado de la trabajadora social imputada, Eliécer Plicett cuestionó la investigación y aseguró que nunca fue llamada a declarar la directora del Senniaf de ese momento, Ana M. Fábrega G. ni tampoco el pastor encargado del lugar donde presuntamente ocurrieron los abusos.

Según la defensa, hay piezas claves que no fueron tomadas en cuenta durante el proceso.

Este expediente está ligado al escándalo nacional por abusos en albergues vinculados al Senniaf, que estalló públicamente en 2021, cuando una investigación reveló maltratos, negligencia y abusos sexuales contra menores en varios centros de protección del país.

Ahora el caso vuelve a moverse en los tribunales, mientras familiares y defensores de los menores esperan que se aclare qué ocurrió realmente dentro de ese albergue y quiénes deben responder ante la justicia.



Las denuncias en el 2021 provocaron protestas en el país, fuertes críticas contra las autoridades y la renuncia del entonces procurador general Eduardo Ulloa, mientras el gobierno del presidente Laurentino Cortizo anunció investigaciones y posibles sanciones contra los responsables, que se disolvieron.