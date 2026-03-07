Nacional - 07/3/26 - 03:40 PM

Coordinan reparación para restablecer agua en Altos de Los Lagos

Los trabajos de reparación de la tubería podrían extenderse entre 15 y 20 días.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón

Moradores de la comunidad Altos de los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este en Colón, quienes habían cerrado la vía principal de la carretera Transístmica debido a la falta de agua potable en el sector, sostuvieron una reunión con el gobernador de la provincia de Colón, Julio Hernández, representantes del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y unidades de la Policía Nacional.

Durante el encuentro, los funcionarios del IDAAN informaron que se estarán realizando trabajos para la reparación de una tubería que colapsó en el sistema, situación que ha afectado el suministro de agua en la comunidad.

Como parte de las labores, se estará drenando la línea con el objetivo de garantizar que el agua llegue en condiciones aptas para el consumo humano.

Según lo explicado por los técnicos de la entidad, los trabajos de reparación podrían extenderse entre 15 y 20 días.

Una vez culminados los trabajos, el sistema será conectado a la potabilizadora de Sabanitas para asegurar el abastecimiento de agua potable a los residentes del área.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la comunicación con la comunidad mientras se desarrollan los trabajos, a fin de garantizar una solución que permita restablecer el servicio de manera segura y permanente.

