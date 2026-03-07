Nacional - 07/3/26 - 02:30 PM

Mulino se reúne con los secretarios de Energía y Comercio de Estados Unidos

En el encuentro, el presidente sobre los proyectos que desarrolla Panamá para consolidarse como un centro energético en la región latinoamericana y mantener su liderazgo como "hub" logístico para el comercio mundial.

 

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo hoy una reunión con dos altas figuras del Gobierno de Estados Unidos, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario de Energía, Chris Wright, 

De acuerdo con la comunicación de Presidencia, en el encuentro se conversó sobre los proyectos que desarrolla Panamá para consolidarse como un centro energético en la región latinoamericana y mantener su liderazgo como "hub" logístico para el comercio mundial.

En el marco de la cumbre de presidentes Escudo de las Américas que se desarrolló hoy en Miam. Mulino expuso a los funcionarios estadounidenses los avances del proyecto de interconexión eléctrica con Colombia, así como el proyecto del gasoducto por el Canal de Panamá. Estas dos megaobras pondrán al país en el mapa energético.

Además, el mandatario sostuvo que Panamá ha redefinido su estrategia marítima para mantener su liderazgo como centro logístico y de marina mercante al servicio del comercio mundial. Esto incluye los planes de dos megapuertos y el centro multimodal de Puerto Armuelles.

Tanto Wright como Lutnick manifestaron su disposición de colaborar con Panamá dentro de sus áreas de competencia.

