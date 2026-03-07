Empresas de EE.UU. tendrán mayor participación en licitaciones en Panamá

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una reunión bilateral con el mandatario panameño, José Raúl Mulino, señalando que el gobierno de Donald Trump respeta la relación con Panamá y reiteró que lo considera un país aliado.

Rubio y José Raúl Mulino conversaron sobre reforzar los programas de cooperación bilateral entre ambos países. El secretario de Estado también indicó que las empresas estadounidenses empezarán a tener mayor participación en los procesos de licitación en Panamá, en esta nueva era de las relaciones con Estados Unidos.

Esto luego de la firma del acuerdo denominado "Escudo de las Américas", en el que participan Estados Unidos y 12 países del continente americano, con el objetivo de defender la democracia en el hemisferio y reforzar el combate contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

Durante el acto de firma del acuerdo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a Panamá afirmando que “ama el Canal”, en una clara señal de que él dio por terminada cualquier diferencia por la operación de esta ruta interoceánica.

Incluso Trump saludó con cordialidad al presidente Mulino por su participación en la cumbre de mandatarios celebrada hoy en la ciudad de Miami.