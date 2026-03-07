Nacional - 07/3/26 - 01:55 PM

Funcionarios alzan la voz por presuntas destituciones en Aduanas

 

Por: Redacción / Crítica -

Un grupo de funcionarios de la Dirección General de Aduanas realizó este viernes una protesta en las instalaciones de la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA) para denunciar lo que califican como destituciones ilegales dentro de la institución.

Los manifestantes se concentraron en el lugar para exigir explicaciones a las autoridades y solicitar la revisión de los procesos de despido, señalando que varias de las separaciones del cargo se habrían realizado sin el debido proceso administrativo.

De acuerdo con Enrique Montenegro, secretario general de la Asociación Nacional de Funcionarios Aduaneros, los trabajadores de la entidad están preocupados por lo que consideran una ola de remociones injustificadas, que estaría afectando a funcionarios con años de servicio dentro de la institución.

Montenegro aseguró que las decisiones tomadas vulneran sus derechos laborales y piden que se restablezca la estabilidad laboral dentro de la entidad estatal.

Los afectados indicaron que continuarán elevando su reclamo por las vías legales correspondientes y no descartan nuevas acciones de protesta si no reciben una respuesta clara por parte de las autoridades.

Hasta el momento, las autoridades de Aduanas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias realizadas por los funcionarios.

