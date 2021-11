COP26 : Cortizo destaca avance de Panamá en materia ambiental

Panamá- El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen tuvo la oportunidad de compartir con el mundo las metas importantes que como país ha cumplido a nivel internacional en materia ambiental, durante su participación como orador en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), en Reino Unido, ante los principales jefes de Estado de todo el mundo.

El mandatario indicó que Panamá ha logrado ser carbono negativo con acciones concretas y eso es lo que la madre tierra necesita de los países desarrollados, la ejecución de acciones.

Cuestionó que de los 100 millones comprometidos en el acuerdo de París para apoyo verde a países emergentes, Panamá que ha cumplido, no ha recibido nada.



“Hoy estamos aquí una vez más hablando nuevamente de fondos destinados a incentivar a países que lo hacen bien. Me Pregunto, qué respuesta concreta le va a dar esta cumbre a países como el nuestro que no se queda en discursos, sino que ejecutamos acciones concretas”, destacó el mandatario panameño.



Indicó que de esta cumbre deben salir con una hoja de ruta a corto plazo para dotar de recursos a países como Panamá, para la sostenibilidad de su contribución al planeta. “O actuamos ahora o vamos rumbo a más desastres”, advirtió.



El mandatario panameño explicó que de los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, solo 3 países han presentado su inventario de emisiones como carbono negativo, “Panamá es uno de esos 3 países”.



“Muchos de los líderes mundiales en esta cumbre han compartido sus planes para poder ser carbono neutrales, unos en el 2030 otros 2050, “nosotros en Panamá ya logramos ser carbono negativo es decir que los bosques de Panamá absorben más carbono que lo que emitimos como país”, manifestó Cortizo. Señaló que los panameños entendimos que lo que es bueno para Panamá también es bueno para el planeta. G/C