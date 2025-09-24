Nacional - 24/9/25 - 05:49 PM

Copa Airlines estrena nuevas rutas a Argentina

Por: Redacción / Crítica -

Copa Airlines estrenó hoy dos nuevas rutas a Salta y Tucumán, amplian la conectividad entre Panamá y Argentina.

La aerolínea retomó los vuelos a Salta, programados los martes, jueves y domingos. El primer vuelo fue comandado por el capitán Carlos Marenzi, oriundo de la provincia argentina, en un gesto simbólico para fortalecer los lazos entre ambos países. Salta, con cerca de un millón de habitantes, se encuentra a unos 300 kilómetros de la frontera con Bolivia.

Hoy, el primer vuelo hacia Tucumán marcó un hito histórico para la provincia. La ruta operará tres veces por semana (lunes, miércoles y sábados) con aviones Boeing 737-800 de 150 pasajeros. 

Desde allí, los viajeros tendrán acceso a más de 90 destinos en 30 países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y Europa, gracias al Hub de las Américas en Panamá.

Con estas incorporaciones, Copa Airlines llega a seis destinos en Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta y ahora Tucumán. 

Esto refuerza a Panamá como puente aéreo de la región y al Aeropuerto de Tocumen como actor clave en la competitividad y conectividad internacional del país.

