Corredor Sur se expande: Inauguran la Rampa C del Entronque Hipódromo

Con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, directivos de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y varios ministros de Estado, se inauguró esta mañana la Rampa C del Entronque Hipódromo, una obra clave dentro del Proyecto de Ampliación del Corredor Sur.

Durante el acto inaugural, Yessica Goti, gerente general de ENA, destacó el impacto de la infraestructura en la mejora de la calidad de vida de los usuarios. "La ampliación de los entronques de Costa del Este y Hipódromo no solo responde a una necesidad de infraestructura, sino que es una obra inteligente, simple y rápida que mejora el acceso y reduce los tiempos de viaje para miles de personas", afirmó Goti.

Además, la gerente general adelantó que en los próximos meses se estarán entregando tres nuevas rampas, con el objetivo de seguir optimizando el flujo vehicular en esta zona estratégica.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, destacó la importancia de la obra para la conectividad vial en el área metropolitana. “Esta nueva rampa representa un avance significativo en la conectividad del área metropolitana, mejorando la calidad de vida de miles de residentes y usuarios de sectores como Juan Díaz, Parque Lefevre, Costa del Este y Chanis”, expresó Andrade.

La Rampa C, ubicada en el Entronque Hipódromo, forma parte del Proyecto de Ampliación del Corredor Sur, que también incluyó el sellado de juntas, construcción de drenajes, señalización y la instalación de defensas metálicas para garantizar la seguridad y funcionalidad de la vía.

