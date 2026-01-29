Corte Suprema declara inconstitucional contrato de Panamá Ports

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, junto con sus adendas y el acto de prórroga vinculados al contrato de concesión otorgado a la empresa Panamá Ports Company, S.A. (PPC).

La decisión se adoptó durante la sesión ordinaria del 29 de enero de 2026, tras un proceso de análisis y deliberación de dos demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la normativa que daba sustento legal al contrato portuario, registradas bajo las entradas No. 119313-2025 y 17547-2025.

Según el comunicado oficial del Órgano Judicial, los magistrados concluyeron que las leyes y actos impugnados vulneran la Constitución Política, en cumplimiento del rol que le corresponde a la Corte como garante del orden constitucional del país.

El fallo está directamente relacionado con el contrato de concesión suscrito entre el Estado panameño y Panamá Ports Company, mediante el cual se asignaba a la empresa la responsabilidad del desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de contenedores, carga general, carga a granel, Ro-Ro y pasajeros en los puertos de Balboa y Cristóbal.

La resolución, firmada en el Palacio de Justicia Gil Ponce, marca un precedente jurídico y económico de alto impacto, al dejar sin efecto el marco legal que por más de dos décadas reguló la concesión portuaria en estos puntos estratégicos del país.

Hasta el momento, ni el Ejecutivo ni la empresa concesionaria han emitido reacciones oficiales tras la decisión adoptada por el máximo tribunal de justicia.