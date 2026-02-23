Disputas por derecho posesorio y patrimonio familiar en Soná abren debate

Un litigio por una propiedad histórica en el distrito de Soná, Veraguas, ha revivido el debate sobre el uso de la figura jurídica del derecho posesorio y la prescripción adquisitiva de dominio en Panamá, especialmente cuando se trata de bienes familiares o sociedades patrimoniales.

El caso involucra terrenos pertenecientes a la sociedad Agropecuaria Maloff, S.A., constituida hace varias décadas y vinculada al patrimonio histórico de la familia Maloff Mojica, cuyos orígenes se remontan al fundador Antonio Maloff Farjat.

La controversia surge tras una demanda presentada por uno de los accionistas y directores de la sociedad, el Sr Jorge Maloff Mojica, quien reclama la prescripción adquisitiva sobre aproximadamente 5,000 m² de la finca ubicada en el centro del distrito, propiedad que históricamente ha permanecido bajo administración societaria.

La propiedad, que ha permanecido en la familia por más de medio siglo, está valorada en millones de dólares.

Según fuentes, el Sr. Jorge Maloff Mojica busca apropiarse a la fuerza y de manera ilegal de bienes que son propiedad de la propia empresa de la cual funge como director, la Sociedad Agropecuaria Maloff, S.A.

El Sr Maloff Mojica ha utilizado anteriormente la figura de derecho posesorio en otros procesos judiciales con resultados favorables, a pesar de ser uno de los terratenientes más grandes del distrito.

El proceso judicial se encuentra actualmente en deliberación en el Juzgado Liquidador Primero de Circuito Civil en Santiago de Veraguas.

Amenazas y guerra psicológica

En la residencia familiar, adyacente al terreno en disputa, vive Yolanda Maloff, maestra jubilada de 88 años; su hermana Fabiola Maloff, de 86 años y la hija de esta última, Fabiola, de 58 años, quien padece de parálisis cerebral.

La vivienda, junto con la tienda “Novedades San Antonio” ha sido un referente cultural e histórico en Soná desde 1946.

El hijo mayor del Sr Jorge Maloff, Lucien Maloff Saied, instructor de defensa propia y propietario del gimnasio Tier-X Gym en Santiago, fue arrestado en el año 2024 por amenazar con un arma de fuego a un grupo de educadores que protestaban frente a su establecimiento contra el Contrato Minero.

Testigos aseguran que el Sr. Lucien Maloff Saied visita con frecuencia la propiedad familiar, organiza fiestas con consumo de alcohol en los predios y en repetidas ocasiones, habría insultado a sus tías Yolanda y Fabiola Maloff, que residen en la propiedad.

El Sr Lucien Maloff, junto a su hermano Jorge Maloff Jr., quien reside en Monterrey, México, continúan utilizando la propiedad con fines de lucro, a pesar de que la misma está en pleito.

Del 26 al 28 de febrero del 2026, inclusive han organizado una fiesta de 3 días consecutivos en esta misma propiedad, con el único propósito – según fuentes - de hostigar a las señoras mayores, hacerles presión psicológica y obligarlas a que abandonen la propiedad de esta manera.

Las autoridades locales, incluyendo el alcalde de Soná, la Juez de Paz, el representante y hasta la Gobernadora de la provincia confirman que no han autorizado ningún permiso para que se realice tal fiesta.

Este escándalo sacude a una familia que por generaciones fue vista como uno de los pilares históricos y culturales de Soná.

Un caso que trasciende lo familiar

Más allá del conflicto interno, el expediente plantea interrogantes relevantes para el debate público:

El alcance del derecho posesorio cuando el ocupante es socio o familiar del propietario registral.

La coexistencia entre la posesión alegada y la titularidad inscrita en el Registro Público.

La utilización de esta figura en disputas patrimoniales familiares o empresariales.

Un debate más amplio

Especialistas consultados señalan que la prescripción adquisitiva es una herramienta legítima del derecho civil, pero su aplicación en contextos societarios o familiares puede generar controversias jurídicas y sociales que merecen análisis público.

El caso de Soná, aún pendiente de decisión judicial, podría convertirse en un referente para discutir la interacción entre posesión, propiedad registral y patrimonio familiar en Panamá.

Los afectados han solicitado que no se realicen fiestas en la finca en disputa.