Cosecha de agua de lluvia asegura clases continuas en escuela de Colón

El Centro Educativo Básico General Quebrada Ancha, ubicado en la provincia de Colón, ha inaugurado un nuevo sistema de cosecha de agua de lluvia, garantizando así un suministro estable para las actividades escolares. La instalación, realizada en el marco del proyecto "Agua en tu Aula", es resultado de una alianza entre la Embajada de Estados Unidos, Panamá Rainwater, Dorben Group y United Way Panamá.

Durante años, los estudiantes y docentes de Quebrada Ancha se vieron afectados por la escasez de agua, lo que ocasionaba la pérdida recurrente de clases debido a la falta de suministro regular. "A veces venían una vez al mes, otras dos veces… y perdíamos clases", comentó Constancio Escapa, director del centro educativo.

Con el nuevo sistema, que permite captar, almacenar y distribuir agua con presión estable, la escuela podrá asegurar el acceso continuo al recurso para actividades cotidianas como limpieza, mantenimiento y servicios básicos. "Tenemos agua, y con buena presión, porque la lluvia es una bendición… el agua es vida", destacó Francisco de Arco, representante de Panamá Rainwater.

La inauguración coincidió con el 44.º aniversario de la escuela, que en 2025 cuenta con 536 estudiantes y 38 docentes. Con esta instalación, la comunidad educativa de Quebrada Ancha cierra un ciclo de vulnerabilidad hídrica y abre un nuevo capítulo de estabilidad y resiliencia.

Este esfuerzo forma parte de un proyecto más amplio que también ha beneficiado a la Escuela Bilingüe Gatuncillo en Colón.

Según la Embajada de Estados Unidos, "Agua en tu Aula" busca promover infraestructuras sostenibles que garanticen el acceso confiable al agua en escuelas rurales, mejorando así las condiciones de aprendizaje.

"Ahora vamos a perder casi nada de clase. Vamos a tener clases continuas", afirmó el director Escapa, un testimonio del impacto positivo que esta iniciativa tendrá en la educación de cientos de niños y jóvenes.

La alianza entre los diferentes actores continúa mostrando el poder de la cooperación para generar cambios significativos en las comunidades más vulnerables.