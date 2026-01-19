Nacional - 19/1/26 - 01:05 PM

Crisis en el banco de sangre del Hospital Nicolás Solano por falta de donantes

Para suplirse reciben el apoyo del banco de sangre del Hospital Santo Tomás, el cual ha abastecido de plasma fresco congelado.

 

Por: Eric Montenegro/Crítica -

El banco de sangre del Hospital Nicolás A. Solano se encuentra en un nivel crítico por la baja cantidad de donantes, lo cual afecta la capacidad de respuesta ante eventos en donde los pacientes requieren transfusiones de forma inmediata.

Lucía Lee, jefa del banco de sangre, dijo que esta situación se agudiza durante los meses de diciembre y enero debido al incremento de accidentes y atenciones de urgencia.

Lee hizo un llamado solidario a la sociedad para que acudan a donar sangre de modo que el hospital pueda salir del déficit actual.

Agregó que es en el cuarto de urgencia en donde se registra la mayor demanda ante la necesidad de transfusiones sanguíneas.

En caso de necesidad, se ha debido solicitar apoyo al banco de sangre del hospital Santo Tomás, el cual ha abastecido de plasma fresco congelado.

Para reforzar las reservas y garantizar la atención oportuna a los pacientes, la dirección médica del hospital realizará una jornada de recolección de sangre el próximo 7 de febrero.

Te puede interesar

Panamá se une al dolor de España tras mortal accidente de tren

Panamá se une al dolor de España tras mortal accidente de tren

 Enero 19, 2026
Crisis en el banco de sangre del Hospital Nicolás Solano por falta de donantes

Crisis en el banco de sangre del Hospital Nicolás Solano por falta de donantes

 Enero 19, 2026
MIDA pisa fuerte en Puerto de Balboa: revisan cada vehículo para frenar plaga

MIDA pisa fuerte en Puerto de Balboa: revisan cada vehículo para frenar plaga

 Enero 19, 2026
Camacho denuncia corrupción en el MP y critica nuevas pruebas de Odebrecht

Camacho denuncia corrupción en el MP y critica nuevas pruebas de Odebrecht

 Enero 19, 2026
Panamá sigue moviéndose: la economía crece 4,37 %

Panamá sigue moviéndose: la economía crece 4,37 %

 Enero 19, 2026

La jornada se efectuará en el centro comercial Anclas Mall, en horario de 10:00 am. a 2:00 p.m.

La directora del banco de sangre añadió que de forma periódica se coordinan jornadas de donación en coordinación con empresas, universidades y organizaciones cívicas.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga
Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján
Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido

Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido
Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera

Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí