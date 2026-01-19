Crisis en el banco de sangre del Hospital Nicolás Solano por falta de donantes

El banco de sangre del Hospital Nicolás A. Solano se encuentra en un nivel crítico por la baja cantidad de donantes, lo cual afecta la capacidad de respuesta ante eventos en donde los pacientes requieren transfusiones de forma inmediata.

Lucía Lee, jefa del banco de sangre, dijo que esta situación se agudiza durante los meses de diciembre y enero debido al incremento de accidentes y atenciones de urgencia.

Lee hizo un llamado solidario a la sociedad para que acudan a donar sangre de modo que el hospital pueda salir del déficit actual.

Agregó que es en el cuarto de urgencia en donde se registra la mayor demanda ante la necesidad de transfusiones sanguíneas.

En caso de necesidad, se ha debido solicitar apoyo al banco de sangre del hospital Santo Tomás, el cual ha abastecido de plasma fresco congelado.

Para reforzar las reservas y garantizar la atención oportuna a los pacientes, la dirección médica del hospital realizará una jornada de recolección de sangre el próximo 7 de febrero.

La jornada se efectuará en el centro comercial Anclas Mall, en horario de 10:00 am. a 2:00 p.m.

La directora del banco de sangre añadió que de forma periódica se coordinan jornadas de donación en coordinación con empresas, universidades y organizaciones cívicas.