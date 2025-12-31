CSS abre convocatoria para contratar 15 médicos especialistas
La convocatoria es para laborar en las provincias de Bocas del Toro, Colón, Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, así como en Puerto Armuelles, Chiriquí.
Panamá- La Caja de Seguro Social (CSS) lanzó una nueva convocatoria para la contratación de 15 médicos especialistas en diversas áreas de la medicina, para laborar a tiempo completo o medio tiempo.
La convocatoria está dirigida a especialistas interesados en laborar en las provincias de Bocas del Toro, Colón, Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, así como en Puerto Armuelles, Chiriquí.
Se incluyen las siguientes especialidades:
- Oftalmología
- Endocrinología
- Neumología
- Radiología y Radiología Intervencionista
- Cardiología
- Reumatología
- Urología
- Cirugía Vascular
- Gastroenterología
- Medicina Crítica
- Anestesiología
- Ginecología y Obstetricia
- Pediatría
- Medicina Interna
Requisitos:
Los interesados deben presentarse de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en las oficinas de la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud (DENSYPS), ubicadas en el cuarto piso del edificio 519 de la CSS en Clayton, con los siguientes documentos:
- Diploma universitario
- Idoneidad emitida por el Consejo Técnico de la Salud
- Hoja de vida actualizada