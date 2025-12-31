Nacional - 31/12/25 - 10:21 AM

CSS abre convocatoria para contratar 15 médicos especialistas

La convocatoria es para laborar en las provincias de Bocas del Toro, Colón, Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, así como en Puerto Armuelles, Chiriquí.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- La Caja de Seguro Social (CSS) lanzó una nueva convocatoria para la contratación de 15 médicos especialistas en diversas áreas de la medicina, para laborar a tiempo completo o medio tiempo.

La convocatoria está dirigida a especialistas interesados en laborar en las provincias de Bocas del Toro, Colón, Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, así como en Puerto Armuelles, Chiriquí.

Se incluyen las siguientes especialidades:

  • Oftalmología
  • Endocrinología
  • Neumología
  • Radiología y Radiología Intervencionista
  • Cardiología
  • Reumatología
  • Urología
  • Cirugía Vascular
  • Gastroenterología
  • Medicina Crítica
  • Anestesiología
  • Ginecología y Obstetricia
  • Pediatría
  • Medicina Interna

Requisitos:
Los interesados deben presentarse de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en las oficinas de la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud (DENSYPS), ubicadas en el cuarto piso del edificio 519 de la CSS en Clayton, con los siguientes documentos:

  • Diploma universitario
  • Idoneidad emitida por el Consejo Técnico de la Salud
  • Hoja de vida actualizada
     

 

Te puede interesar

Chilibre conmemoró sus 82 años de fundación

Chilibre conmemoró sus 82 años de fundación

 Diciembre 31, 2025
CSS abre convocatoria para contratar 15 médicos especialistas

CSS abre convocatoria para contratar 15 médicos especialistas

Diciembre 31, 2025
Productores y vendedores se unen para apoyar alimentación de pacientes del ION

Productores y vendedores se unen para apoyar alimentación de pacientes del ION

 Diciembre 31, 2025
Costas de Colón en la mira de la AMP ante la temporada seca

Costas de Colón en la mira de la AMP ante la temporada seca

 Diciembre 31, 2025
OER impulsará nueva reglamentación arbórea para evitar apagones

OER impulsará nueva reglamentación arbórea para evitar apagones

 Diciembre 31, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza
Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Subió a tirar bala y bajando le dieron plomo: otro muerto en Mano de Piedra

Subió a tirar bala y bajando le dieron plomo: otro muerto en Mano de Piedra