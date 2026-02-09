CSS activa alerta verde por Carnaval: hospitales y ambulancias listos

La Caja de Seguro Social (CSS) activó la alerta verde en todas sus instalaciones de salud, una medida preventiva para responder rápido ante cualquier emergencia que se dé durante los días de fiesta.

La decisión viene por el aumento de viajeros, fiestas en la calle, playas llenas y consumo de alcohol.



El doctor Carlos Cerruth Cedeño, jefe de Gestión de Emergencias de la CSS, explicó que la alerta verde implica tener personal y equipos listos para entrar en acción si la demanda se dispara.

Cerrud se refiere a 32 instalaciones de salud activas en todo el país, con médicos, enfermeras, técnicos, laboratoristas, personal de radiología y gestión de riesgos preparados para turnos extraordinarios si hace falta.

Además, se mantienen 50 ambulancias operativas a nivel nacional, listas para traslados y atención prehospitalaria. No solo para asegurados. También para cualquier ciudadano que lo necesite en medio del movimiento carnavalero.

Las cifras no mienten. En situaciones similares, la CSS ha llegado a atender más de 8 mil emergencias, la mayoría relacionadas con traumas, heridas, accidentes de tránsito, intoxicaciones por alcohol y alimentos en mal estado. También se reportan casos de deshidratación y, aunque en menor número, inmersiones.

El doctor recomendó la designación de un conductor. También pide que se evite manejar bajo los efectos del alcohol, usar bloqueador solar, mantenerse hidratado y vigilar a niños y adultos mayores, que son los más vulnerables al calor y la deshidratación.

La CSS insiste en no esperar a estar grave para buscar ayuda. Ante cualquier síntoma o accidente, acudir de inmediato a un centro de salud puede marcar la diferencia.

La alerta verde estará activa durante todo el periodo de Carnaval. No es para alarmar, es para estar listos. Porque la fiesta pasa, pero la salud no se recupera tan fácil.