Nacional - 09/2/26 - 12:21 PM

CSS activa alerta verde por Carnaval: hospitales y ambulancias listos

La alerta verde estará activa durante todo el periodo de Carnaval. No es para alarmar, es para estar listos

 

Por: Redacción / Crítica -

La Caja de Seguro Social (CSS) activó la alerta verde en todas sus instalaciones de salud, una medida preventiva para responder rápido ante cualquier emergencia que se dé durante los días de fiesta.

La decisión viene por el aumento de viajeros, fiestas en la calle, playas llenas y consumo de alcohol. 

El doctor Carlos Cerruth Cedeño, jefe de Gestión de Emergencias de la CSS, explicó que la alerta verde implica tener personal y equipos listos para entrar en acción si la demanda se dispara. 

Cerrud se refiere a 32 instalaciones de salud activas en todo el país, con médicos, enfermeras, técnicos, laboratoristas, personal de radiología y gestión de riesgos preparados para turnos extraordinarios si hace falta.

Además, se mantienen 50 ambulancias operativas a nivel nacional, listas para traslados y atención prehospitalaria. No solo para asegurados. También para cualquier ciudadano que lo necesite en medio del movimiento carnavalero.

Las cifras no mienten. En situaciones similares, la CSS ha llegado a atender más de 8 mil emergencias, la mayoría relacionadas con traumas, heridas, accidentes de tránsito, intoxicaciones por alcohol y alimentos en mal estado. También se reportan casos de deshidratación y, aunque en menor número, inmersiones.

El doctor recomendó la designación de un conductor. También pide que se evite manejar bajo los efectos del alcohol, usar bloqueador solar, mantenerse  hidratado y vigilar a niños y adultos mayores, que son los más vulnerables al calor y la deshidratación.

Te puede interesar

CSS activa alerta verde por Carnaval: hospitales y ambulancias listos

CSS activa alerta verde por Carnaval: hospitales y ambulancias listos

Febrero 09, 2026
Otro joven que se va. Fútbol panameño llora la partida de “Pancho” Perea

Otro joven que se va. Fútbol panameño llora la partida de “Pancho” Perea

 Febrero 09, 2026
Embajador de EE.UU. se reúne con abogados y habla de inversiones

Embajador de EE.UU. se reúne con abogados y habla de inversiones

 Febrero 09, 2026
Abrego promete pagar prima de antigüedad y exige mano firme contra el delito

Abrego promete pagar prima de antigüedad y exige mano firme contra el delito

 Febrero 09, 2026
ATTT aprieta en Carnaval y prohibe camiones de carga pesada en las carreteras

ATTT aprieta en Carnaval y prohibe camiones de carga pesada en las carreteras

 Febrero 09, 2026

 La CSS insiste en no esperar a estar grave para buscar ayuda. Ante cualquier síntoma o accidente, acudir de inmediato a un centro de salud puede marcar la diferencia.

La alerta verde estará activa durante todo el periodo de Carnaval. No es para alarmar, es para estar listos. Porque la fiesta pasa, pero la salud no se recupera tan fácil.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí