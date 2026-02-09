Embajador gringo: Las visas son un privilegio, no un derecho

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, reiteró que el Gobierno del presidente Donald Trump seguirá con la política de aprobar, revocar, renovar o negar visas bajo las normas de seguridad nacional de ese país.

De acuerdo a Marino Cabrera, no hay explicaciones públicas, no se comentan casos particulares, pero con la advertencia directa de que la visa es un privilegio, no un derecho.

Las declaraciones se dan en medio de un tema que sigue caliente. Desde septiembre de 2023, EE.UU. mantiene vigentes restricciones y revocatorias de visas a figuras panameñas, entre ellas políticos, abogados y periodistas con peso en la opinión pública. La lista sigue activa y que nada ha cambiado en la política aplicada.

Washington sostiene que los señalados tendrían vínculos directos o indirectos con estructuras ligadas al Partido Comunista Chino, usadas —según su versión— para influir en decisiones del Estado panameño o mover la balanza de la opinión pública. No hablan de errores aislados. Hablan de influencia, poder y riesgo para su seguridad.

El diplomático, sobre el tema de China, respondió que Estados Unidos decide quién entra y quién no, igual que cualquier país del mundo.

Uno de los nombres que salió a relucir fue José Isabel Blandón, expresidente del Partido Panameñista. Él mismo confirmó que su visa está vencida desde abril del año pasado y que no ha intentado renovarla porque asume que no se la aprobarían. Atribuye la situación a sus críticas al Memorándum de Entendimiento con China y a la política del entonces presidente Donald Trump hacia Panamá.

Blandón ha dicho que su postura es “pro Panamá”, que no responde a intereses chinos ni es anti-Estados Unidos. Pero la realidad es que la puerta sigue cerrada.