Nacional - 09/2/26 - 01:28 PM

Sentencia de “Cholo Chorrillo” se leerá el 12 de junio en EE.UU.

 

Por: Redacción / Crítica -

El próximo 12 de junio se conocerá la sentencia contra el panameño Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo” o “Cool Nene”, luego de que una corte federal de Estados Unidos, en Los Ángeles, lo declarara culpable por cargos ligados al narcotráfico internacional

La condena podría ir de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Camargo Clarke era el líder de la pandilla Bagdad en Panamá, grupo señalado por su rol clave en el tráfico de drogas a gran escala. Según la investigación, no era un intermediario más. Tomaba decisiones, daba órdenes y movía cargamentos completos.

El expediente judicial detalla que el panameño coordinó envíos de cocaína en embarcaciones, provenientes de Colombia, con destino final a Estados Unidos. Las rutas pasaban por varios países de Centroamérica, aprovechando puntos vulnerables y contactos ya establecidos.

Un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos revela que Camargo Clarke mantenía comunicación constante con sus cómplices a través de BlackBerry Messenger

El panameño hablaba directamente con proveedores colombianos y operadores en Panamá, Costa Rica y El Salvador. Desde ahí se movían miles de kilos de cocaína, bajo instrucciones claras sobre entrega, ocultamiento y traslado de la droga.

Ahora todo queda en manos del juez. 

Te puede interesar

BID invertirá más de $1.000 millones en Panamá en el 2026

BID invertirá más de $1.000 millones en Panamá en el 2026

 Febrero 09, 2026
MiAmbiente garantiza agua segura para culecos en Herrera con 25 permisos

MiAmbiente garantiza agua segura para culecos en Herrera con 25 permisos

 Febrero 09, 2026
Senniaf ordena revisión total de albergue tras denuncias de irregularidades

Senniaf ordena revisión total de albergue tras denuncias de irregularidades

Febrero 09, 2026
Panamá se sienta con el BID y recibe espaldarazo a su economía

Panamá se sienta con el BID y recibe espaldarazo a su economía

 Febrero 09, 2026
¡Atención! Lotería Nacional ajusta fechas de sorteos por Carnavales

¡Atención! Lotería Nacional ajusta fechas de sorteos por Carnavales

 Febrero 09, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí