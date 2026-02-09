Sentencia de “Cholo Chorrillo” se leerá el 12 de junio en EE.UU.

El próximo 12 de junio se conocerá la sentencia contra el panameño Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo” o “Cool Nene”, luego de que una corte federal de Estados Unidos, en Los Ángeles, lo declarara culpable por cargos ligados al narcotráfico internacional.



La condena podría ir de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Camargo Clarke era el líder de la pandilla Bagdad en Panamá, grupo señalado por su rol clave en el tráfico de drogas a gran escala. Según la investigación, no era un intermediario más. Tomaba decisiones, daba órdenes y movía cargamentos completos.

El expediente judicial detalla que el panameño coordinó envíos de cocaína en embarcaciones, provenientes de Colombia, con destino final a Estados Unidos. Las rutas pasaban por varios países de Centroamérica, aprovechando puntos vulnerables y contactos ya establecidos.

Un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos revela que Camargo Clarke mantenía comunicación constante con sus cómplices a través de BlackBerry Messenger.

El panameño hablaba directamente con proveedores colombianos y operadores en Panamá, Costa Rica y El Salvador. Desde ahí se movían miles de kilos de cocaína, bajo instrucciones claras sobre entrega, ocultamiento y traslado de la droga.

Ahora todo queda en manos del juez.