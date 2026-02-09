Nacional - 09/2/26 - 01:35 PM

Panamá anuncia recompra de parte de su deuda para reducir intereses

Por: Redacción/Crítica -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció este lunes el inicio de una operación para recomprar parte de la deuda que el país mantiene en bonos internacionales, como aspecto de la estrategia del Gobierno para manejar responsablemente la deuda pública.

De acuerdo con la entidad, la operación busca reducir el pago de intereses en el tiempo, además de disminuir el saldo total de la deuda del país, al mismo tiempo que se ordenan mejor los compromisos y los vencimientos financieros.

Según el MEF, la recompra se realizará con recursos provenientes de la posible emisión de nuevos bonos internacionales a plazos aproximados de 8 y 12 años, sujeta a condiciones de mercado al cierre de la transacción.

"El objetivo ulterior es reducir las tasas de interés en el sector público y privado, atraer inversión local y extranjera, para crear empleos y mejorar la calidad de vida de la población", manifestó la institución.

Autorización para emitir bonos hasta $6,000 millones

Cabe destacar que, paralelamente, en Gaceta Oficial este lunes se publicó el Decreto de Gabinete número 11 del 11 de febrero de 2025, mediante el cual el Consejo de Gabinete autoriza al MEF a emitir títulos valores de deuda pública, conocidos como bonos globales, por un monto de hasta $6,000 millones.

De acuerdo con el Decreto, los fondos recaudados en estas emisiones van dirigidos a financiar el Presupuesto General del Estado de la vigencia fiscal 2025 y canjear, comprar, refinanciar deudas internas como externas.

El escrito también establece que un cupón, vencimientos y otras disposiciones financieras de los bonos serán definidas en el momento de la emisión y de acuerdo a las condiciones del mercado.

