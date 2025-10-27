CSS activará Alerta Verde en Fiestas Patrias

La Caja de Seguro Social (CSS) activará la alerta verde desde el 1 hasta el 6 de noviembre con el objetivo de garantizar la atención médica oportuna durante las festividades patrias. Más de 5,000 funcionarios, entre médicos, enfermeras, técnicos de urgencias, farmacéuticos, camilleros, conductores de ambulancias y radiólogos, estarán involucrados en este operativo.

El Dr. Carlos Cerrud, jefe del Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes, informó que los casos más comunes durante estas fechas son heridas y sangrados por traumas, resfriados, alergias, intoxicaciones alimentarias y accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol y el exceso de velocidad.

El operativo estará dividido en tres fases:

Primera fase: del sábado 1 de noviembre (12:00 mediodía) al jueves 6 de noviembre (7:00 a.m.).

Segunda fase: del sábado 8 de noviembre (12:00 mediodía) al martes 11 de noviembre (7:00 a.m.).

Tercera fase: del jueves 27 de noviembre (6:00 p.m.) al lunes 1 de diciembre (7:00 a.m.).

Entre las acciones implementadas, la CSS activará 33 servicios de urgencias, los cuales operarán en su horario habitual:

24 horas: hospitales y policlínicas de San Miguelito, Juan Díaz, calle 25, Arraiján, La Chorrera, San Carlos y Santiago (Veraguas).

12 horas: el resto de los servicios a nivel nacional.

Además, estarán disponibles 55 ambulancias equipadas con soporte vital para atender emergencias. Todos los centros hospitalarios se mantendrán abastecidos con insumos y equipos médicos, garantizando una respuesta adecuada a cualquier eventualidad.

En caso de emergencia, los ciudadanos podrán comunicarse al número de emergencias 107 o 911 (SUME).

La CSS hace un llamado a la población para que tome precauciones durante las celebraciones.

