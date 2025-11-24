CSS investiga caos por citas médicas en la Ciudad de la Salud

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, ha ordenado una investigación interna para esclarecer el caos ocurrido esta mañana en la Ciudad de la Salud, donde más de 2,000 usuarios, tanto de la capital como del interior del país, se presentaron en busca de una cita médica para especialidades correspondientes al año 2026.

Mon reconoció que la apertura simultánea del sistema para agendar las citas generó largas filas y molestia entre los pacientes, quienes se vieron afectados por la falta de organización. El director admitió que hasta el momento se desconoce quién dio la orden de abrir el sistema sin la debida coordinación para gestionar el flujo de pacientes. No obstante, indicó que las investigaciones internas permitirán deslindar responsabilidades.

El director calificó el incidente como un error grave y aseguró que la entidad evaluará medidas para mejorar el proceso de agendamiento, con el fin de evitar nuevos retrasos y mejorar la experiencia de los usuarios.

Mon también garantizó que hoy se cumplirán los cupos de las citas para todas las personas que acudieron a la Ciudad de la Salud.