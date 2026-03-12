CSS restablece atención en clínica Manuel Ferrer Valdés tras incidente

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la atención médica fue restablecida en todos los servicios de la clínica Dr. Manuel Ferrer Valdés, ubicada en Calidonia, luego de un incidente ocurrido la mañana de este 12 de marzo de 2026.

Más temprano se registró un conato de incendio en el primer piso del centro médico, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad y realizar un desalojo preventivo de pacientes y colaboradores mientras se evaluaba la situación.

Según el reporte, el incidente se originó en una bomba externa de un aire acondicionado tipo split de uno de los consultorios. Tras la alerta, unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá llegaron al sitio y realizaron la revisión correspondiente.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas afectadas ni pérdidas materiales, por lo que los bomberos autorizaron el reingreso del personal y los pacientes, permitiendo que los servicios médicos retomaran su funcionamiento.

La CSS indicó que algunos pacientes serán atendidos hoy, mientras que otros serán reprogramados para el viernes 13 de marzo y los días siguientes, con el objetivo de garantizar la atención médica.