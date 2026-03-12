Nacional - 12/3/26 - 01:52 PM

Ministra Montalvo promete pelear para que ley contra encapuchados avance

Montalvo indicó que el proyecto será reingresado antes del martes ante la Asamblea Nacional, luego de hacer correcciones

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, aseguró que dará “toda la batalla que sea necesaria” para que avance el proyecto de ley que busca castigar el uso de capuchas en protestas violentas.

La propuesta plantea adicionar el artículo 169-A al Código Penal, el cual fija penas de dos a cuatro años de prisión para quien, durante manifestaciones, protestas o concentraciones públicas, utilice capuchas, pasamontañas o máscaras con la intención de provocar o incitar actos de violencia, intimidación u odio.

Montalvo indicó que el proyecto será reingresado antes del martes ante la Asamblea Nacional, luego de hacer correcciones de forma exigidas por el reglamento legislativo.

La ministra aclaró que no habrá cambios en el contenido de la propuesta, y explicó que el retiro temporal se hizo para evitar que fuera rechazado por aspectos de forma y no por el fondo del proyecto.

Sobre el error en la presentación inicial del documento ante la Asamblea Nacional, Montalvo dijo que asume completamente la responsabilidad, aunque insistió en que cree firmemente en esta iniciativa legal.

Las declaraciones fueron dadas durante una gira de trabajo en la provincia de Panamá Oeste.

