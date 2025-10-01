CSS usa 37 mamógrafos e ia para detección temprana de cáncer

La Caja de Seguro Social (CSS) ha reforzado su estrategia de detección temprana del cáncer de mama, implementando una red de 37 mamógrafos distribuidos a nivel nacional, apoyados por inteligencia artificial (IA) y equipos de última tecnología.

El objetivo es mejorar la precisión y agilizar el acceso al diagnóstico para miles de mujeres panameñas.

Avance tecnológico en diagnóstico

El Dr. Jorge Saavedra, jefe nacional de Radiología Médica de la CSS, señaló que las unidades ejecutoras del país cuentan ahora con acceso a mamógrafos.

Destacó que algunos centros ya disponen de equipos con tomosíntesis, una tecnología que permite obtener mayor información diagnóstica.

En lo que va de 2024, la CSS ha realizado 58,704 mamografías a nivel nacional, una cifra que, según la institución, refleja el compromiso con el diagnóstico oportuno.

Inteligencia artificial al servicio del diagnóstico

Un componente clave de esta estrategia es la incorporación de la inteligencia artificial para mejorar la capacidad diagnóstica. El Dr. Saavedra explicó que este sistema apoya al personal calificado de la CSS al permitir la detección más temprana de casos que podrían haberse pasado por alto.

"Este sistema nos ayuda a detectar más temprano casos... Gracias a ello, hemos podido identificar más cánceres en etapas iniciales y atenderlos con mayor rapidez," afirmó el Dr. Saavedra.

Un desarrollo fundamental es el sistema de detección temprana en la Ciudad de la Salud. Este mecanismo busca reducir significativamente el tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento para pacientes con resultados sospechosos.

El Dr. Saavedra indicó que si una paciente tiene un resultado sospechoso con una lesión no palpable, es dirigida de inmediato a la Ciudad de la Salud para coordinar con urgencia la biopsia, cirugía u otros procedimientos. Subrayó la importancia de este proceso: "el tiempo de respuesta puede marcar la diferencia en la vida de una persona".

La directora nacional de los Servicios de Salud, Dra. Marlín Cedeño, recordó la importancia de la prevención e invitó a las mujeres a considerar su mes de cumpleaños como el momento oportuno para realizarse la mamografía anual.

El Dr. Saavedra reiteró el llamado a todas las mujeres mayores de 40 años a cumplir con su mamografía anual, enfatizando que la detección temprana es la clave para reducir la mortalidad por cáncer de mama.