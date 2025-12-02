CSS y Minsa presentan al Gabinete el plan de integración

Las autoridades de salud llegaron al Consejo de Gabinete con una misión clara: mostrar que la integración CSS–Minsa ya no es solo un discursp sino un proyecto que empieza a tomar forma.



De cumplirse lo que prometen, podría cambiarle la vida a miles de panameños que hoy hacen largas filas, esperan citas por meses o buscan atención oncológica con urgencia.

En esa mesa, el director de la CSS, Dino Mon; el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; y Marcos Young, director de Servicios y Prestaciones Médicas, explicaron sin rodeos que más de 100 mil consultas especializadas requieren una respuesta seria y moderna.

Por eso, el corazón de este plan es el nuevo edificio oncológico del ION dentro de la Ciudad de la Salud, pensado para que ningún paciente tenga que batallar solo contra el cáncer.

El proyecto, que ya recibió el visto bueno solicitado al Gabinete encabezado por el presidente José Raúl Mulino, abarca 19,670 metros cuadrados de construcción.

El nuevo ION tendrá 9 niveles, 90 sillones de quimioterapia ambulatoria, 8 camas para tratamientos prolongados, laboratorios clínicos y moleculares de hematología, y un edificio de estacionamientos de 6 niveles con 272 espacios.

En pocas palabras: un lugar preparado para atender con dignidad.

La integración Minsa–CSS también empuja otras mejoras urgentes. Una de ellas es el futuro edificio de urgencias pediátricas, porque la torre pediátrica actual no tiene área de urgencias y el triage se hace en carpas… algo que las familias vienen denunciando desde hace años.



También se habilitarán espacios para medicina nuclear, ya que los equipos de radiología y resonancia necesitan un área segura y protegida para operar como Dios manda.

Otro punto fuerte es el nuevo sistema tecnológico que planea la CSS: un “data center” principal y uno redundante, con un procesador de 1,280 núcleos, 20,480 GB de RAM y más de 1,228 teras de almacenamiento.



Suena técnico, pero en lenguaje de calle significa: menos trabas, menos papeleo, expedientes que no se pierden y atención más rápida.

Según las autoridades, esta plataforma permitirá que los médicos y el personal se enfoquen en lo importante: atender 24/7, responder al aumento de citas, manejar urgencias y dispensar medicamentos sin tanta vuelta, para que la gente sienta —de verdad— que el sistema está trabajando para ellos.