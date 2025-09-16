Nacional - 16/9/25 - 10:54 AM

CTDA aprueba carreras a la UP; privadas siguen en fila

El rector Flores es el presidente de la CTDA, es el jefe jerárquico de la Secretaria Técnica de CTDA, quien fiscaliza a las universidades particulares.

 

Por: Redacción / Crítica -

En la misma semana que el gremio de universidades particulares ha cuestionado seriamente el desempeño de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA), por inusuales demoras en la tramitación de solicitudes de nuevas carreras, el rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, parece haber tenido más éxito tramitando ante dicha comisión.

Ante la Comisión de Presupuesto, para sustentar la partida del año 2026, Flores anunció a los diputados que la Universidad de Panamá estaba abriendo “nuevas carreras”.

Energía Renovable, Big Data, Ciberseguridad e Internet de las Cosas, serían algunas de las carreras nuevas que el Rector publicitó ante los parlamentarios.

Según Flores, estas ofertas académicas a nivel superior son "vitales para una sociedad moderna”.

Lo manifestado por Flores es el escenario contrario planteado por la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA), quienes cuestionan a la CTDA por demoras en la tramitación de solicitudes de nuevas carreras y actualización de planes de estudio.

Cabe resaltar que el rector Flores es el presidente de la CTDA, es decir, sería el jefe jerárquico de la Secretaria Técnica de CTDA, Myrna McLaughlin, quien fiscaliza a las universidades particulares.

Te puede interesar

Muere adolescente en Soná por posible dengue hemorrágico

Muere adolescente en Soná por posible dengue hemorrágico

 Septiembre 16, 2025
Ministro de Salud no asistirá a citación de la Asamblea Nacional

Ministro de Salud no asistirá a citación de la Asamblea Nacional

 Septiembre 16, 2025
Mal tiempo en Colón: Desprendimiento de techos en escuela y casas

Mal tiempo en Colón: Desprendimiento de techos en escuela y casas

Septiembre 16, 2025
Transparencia y control: Asamblea y Contraloría van tras 'botellas"

Transparencia y control: Asamblea y Contraloría van tras 'botellas"

 Septiembre 16, 2025
CTDA aprueba carreras a la UP; privadas siguen en fila

CTDA aprueba carreras a la UP; privadas siguen en fila

 Septiembre 16, 2025

Recientemente, el presidente de la AUPPA, José Nieto, envió al presidente de la República, José Raúl Mulino, una carta en la que detalla "una situación preocupante", que afecta a las universidades particulares.

Explicó en la misiva, que la CTDA, según el marco legal vigente, tiene la responsabilidad de asegurar que se cumplan los plazos estipulados de revisión, un proceso que no es gratuito, ya que existe una tabla tarifaria que obliga a las universidades particulares a pagar anticipadamente el 50% del costo de la tarifa de los planes y programas aprobada por la misma CTDA.

Nieto ha sido directo en manifestar que la CTDA "no tiene la facultad de detener indefinidamente los procesos de evaluación y su reglamentación, bajo el pretexto de falta de instrumentos o de expertos".

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise
Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón

Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio

Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre