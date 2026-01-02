Cuando la basura ahoga, el Estado tiene que entrar: Orillac

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac dijo que se hizo un llamado y una situación de la basura en San Miguelito que ya estaba poniendo en riesgo la salud del distrito.

“La salud de todos los panameños está por encima de todo”, dijo. Y remarcó algo que a muchos no les gusta escuchar, pero es ley: la salud pública es responsabilidad del Estado panameño.

Orillac explicó que no se puede hablar todavía de cifras cerradas del costo que representará ingresar el Estado para resolver la crisis.



Cuánto costó, cuánto está costando y cuánto más va a costar sacar a San Miguelito del hueco. Todo se va a decir, con transparencia, sin esconder números debajo de la alfombra, indicó

El ministro recordó que cuando este gobierno arrancó el 1 de julio de 2024, a las seis de la mañana ya había un operativo en la calle porque el país estaba ahogándose en basura. No era teoría, era realidad. Y lo que pasó en San Miguelito es parte del mismo problema: basura acumulada por meses, falta de acción a tiempo y un desenlace que se veía venir.

Orillac indica que en condiciones normales, cada municipio responde por su basura. Pero cuando el problema se vuelve una amenaza sanitaria, cuando hay riesgo real para la población, le toca al Gobierno Central intervenir, guste o no guste. No para quitar culpas, sino para evitar algo peor.

El ministro recordó que el tema se había hablado antes con las autoridades locales. Se advirtió. Se planteó ayuda. Pero las decisiones no se tomaron a tiempo y el resultado está a la vista.

Ahora el Gobierno entra a contener el problema, a frenar la emergencia, a evitar enfermedades. Después vendrá lo demás: responsabilidades, números, correcciones. Pero primero, lo urgente.