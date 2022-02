Cuestionan a AMLO por designar a Jesusa embajadora en Panamá

La decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de designar a la senadora Jesusa Rodríguez, como embajadora en Panamá tras la declinación de Pedro Salmerón, ha generado cuestionamientos en la nación azteca.

El historiador Salmerón declinó tras los señalamientos por acoso sexual, aunado a la inconformidad que la canciller panameña, Erika Mouynes, expresó a la designación del académico.

Publicidad

Sin embargo, la designación de Rodríguez provocó una serie de críticas y comentarios en contra del Gobierno de México.

Felipe Calderón, el expresidente de México y abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN), preguntó ¿pero qué cosa nos han hecho los panameños, sino tratarnos bien? ¿Por qué tratarlos así?” escribió en su cuenta oficial de Twitter.

También se sumaron a las críticas sus antiguos compañeros en el senado, mayormente de la bancada del PAN, representada por Lilly Téllez, Kenia López Rabadán, Julen Rementería, entre otros.

Lilly Téllez: “¿Qué le debe Panamá a usted Señor Presidente? Primero los insulta con Salmerón y ahora con Jesusa. Los panameños merecen respeto, no los menosprecie”.

“Me parece que el Servicio Exterior Mexicano se debiera buscar prestigiar y, entiendo que no va a poner a sus opositores y a sus contras, lo entiendo, eso es razonable, pero de eso a pararse al otro lado a proponer a una persona con los méritos que tenga, que habría que revisar, pero embajadora de un país, representante de una nación, me parece que no tiene el perfil”, dijo Rementería.

Por su parte, Kenia López Rabadán se limitó a celebrar que Pedro Salmerón fuera rechazado y eliminado de la lista de los posibles embajadores de México ante Panamá.

En tanto, más de cien legisladoras y legisladores del PAN, PRI, PRD y MC agradecieron al presidente de Panamá, Laurentino Cortizosu solidaridad con las mujeres mexicanas al negar el beneplácito a Pedro Salmerón.

“Hemos hecho nuestro el mensaje enviado desde su gobierno a las mujeres mexicanas y alrededor del mundo, mismo que confirma la alianza de su gobierno en la búsqueda de la igualdad de género”, señalaron en una carta enviada al mandatario panameño.