¡Cuidado! El Caribe se pone bravo: suben las olas y el viento aprieta

El mar no está en calma. El Caribe panameño enfrenta oleaje más fuerte y vientos constantes, producto del reforzamiento de los vientos alisios, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).



Esta situación se mantendrá hasta el último minuto del miercoles 14 de enero.

No es un cambio repentino, pero sí sostenido. El informe meteorológico advierte que el movimiento del mar irá en aumento, con olas más frecuentes y más altas, alcanzando en algunos puntos hasta 2.40 metros, lo que mantiene en observación a toda la franja caribeña.

En el Caribe Occidental, donde están el norte de Veraguas, el norte de la Comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro, se esperan olas entre 1.20 y 1.80 metros. El viento soplará entre 10 y 30 km/h, con olas que rompen cada 7 a 8 segundos.

La situación se siente con más fuerza en el Caribe Central, específicamente en Colón Costa Abajo, Centro y Costa Arriba. Allí el oleaje estará entre 1.50 y 2.10 metros, acompañado de vientos más intensos, que pueden llegar hasta 45 km/h, manteniendo el mar movido durante buena parte del día.

En el Caribe Oriental, sobre la Comarca de Guna Yala, el mar será el más agitado. El IMHPA reporta olas de 1.80 a 2.40 metros, con vientos de 20 a 40 km/h y un período de 8 a 9 segundos, lo que confirma un oleaje constante y sin pausas largas.