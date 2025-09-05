Cumbre bilateral entre presidente Mulino y primer ministro Ishiba

Panamá y Japón tendrán pronto una conexión aérea directa, y sus nacionales podrán beneficiarse de un programa de intercambio laboral entre empresas de ambos países.

Estos son algunos de los resultados de la cumbre bilateral que sostuvieron este viernes el presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, y el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, quienes acordaron estrechar la cooperación económica entre ambas naciones, estableciendo nuevas metas.

También conversaron sobre programas de financiamiento y transferencia de tecnología, como ya se hizo con la Línea 3 del Metro de Panamá, además de temas como el funcionamiento del Canal, el liderazgo del registro de buques —tomando en cuenta que la mitad de la flota japonesa navega con bandera panameña— y la participación de Panamá en la Exposición de Osaka.

Tras el encuentro bilateral, que se inició con un recibimiento con honores en el edificio Kantei, en Tokio, Mulino y el primer ministro Ishiba rindieron una declaración conjunta en la que destacaron los 121 años de relaciones diplomáticas entre Panamá y Japón, así como la exitosa alianza estratégica entre ambos países en proyectos de gran relevancia en los ámbitos de energía limpia, producción de alimentos, logística, tecnología digital, agricultura y agroexportación.

El presidente Mulino aprovechó la ocasión para reiterar su invitación a que Japón se adhiera al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

“Una de las bases fundamentales de nuestra relación es nuestra vocación marítima compartida.

El Canal de Panamá es uno de los principales ejes del comercio internacional, y Japón ha sido uno de los principales usuarios de esta vía acuática”, manifestó Mulino. El registro marítimo de Panamá cuenta con 232 compañías japonesas propietarias de buques; tres de ellas tienen más de 100 naves cada una.

El mercado japonés suma 1,969 buques, lo que representa 77.6 millones de toneladas de arqueo bruto. “Además, Japón ha sido un gran inversionista en Panamá y ha apostado por el desarrollo económico de nuestro país.

Su participación ha fortalecido el sector logístico panameño, y estamos agradecidos por su compromiso con nuestra nación.

La cooperación entre nuestros países ha sido mutuamente beneficiosa, y estamos seguros de que podemos seguir trabajando juntos para promover el desarrollo sostenible y la prosperidad en la región”, apuntó el presidente Mulino, al resaltar las oportunidades que se abren ahora que Panamá se ha adherido al Mercosur, un bloque integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Indicó que esta cumbre también permitió discutir temas de inversión, comercio, infraestructura y tecnología, con el fin de identificar áreas de trabajo conjunto.

Esto llevó a Mulino a destacar que la Expo Osaka Kansai es una oportunidad para estrechar la cooperación entre Japón y Panamá, desde el intercambio académico y tecnológico hasta la inversión en proyectos que beneficien a las poblaciones. “Compartimos valores similares: disciplina, compromiso, diálogo, búsqueda de consenso y paz, apertura al mundo, liderazgo en el sector naviero.

Ambos somos países de vocación marítima. Nuestras naciones reafirman el compromiso con la libre navegación en los mares y la importancia de las rutas comerciales que promueven el desarrollo a nivel mundial. Japón puede estar convencido de que siempre encontrará en Panamá, más que un socio, un amigo en el que puede confiar y con quien construir un futuro más próspero para ambos”, manifestó el gobernante panameño.

Por su parte, el primer ministro Ishiba expresó que fue un honor recibir la visita del presidente Mulino y de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y anunció que ha trasladado al Ministerio de Transporte de Japón la gestión para establecer el vuelo directo entre Ciudad de Panamá y Tokio, a través de la aerolínea All Nippon Airways (ANA).

Ishiba también destacó que Panamá, a través de su Canal, ha construido los cimientos de su prosperidad sobre la base de un océano libre y abierto: “Panamá y Japón son países aliados que trabajan juntos para que los océanos del mundo sigan siendo libres y abiertos, bajo el imperio de la ley”, señaló Ishiba.

En su intervención, el primer ministro japonés se refirió también a la inversión en Panamá: “Acordamos avanzar en temas como la cooperación bilateral, incluyendo el proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá, que aprovecha la alta tecnología japonesa, la colaboración y el fortalecimiento de las relaciones económicas para mejorar el funcionamiento del Canal, y reactivar el diálogo político y económico”.

Asimismo, mencionó la participación de Panamá en el Consejo de Seguridad de la ONU, su presidencia en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y en la Asociación de Estados del Caribe (AEC), además del intercambio de opiniones con el presidente Mulino sobre la iniciativa Indo-Pacífico Libre y Abierto y los diversos retos del escenario internacional.

“Deseamos profundizar en el debate sobre el fortalecimiento de las relaciones entre Japón y la región centroamericana, con motivo del Año Internacional entre Japón y Centroamérica”, apuntó Ishiba.

Por parte de Japón, participaron en la cumbre bilateral: el vicejefe de Gabinete, Kazuhiko Aoki; el secretario del Primer Ministro, Akihiro Tsuchimichi; el portavoz de Gabinete, Maki Kobayashi; y el subsecretario del Primer Ministro, Kentaro Kaihara.

En tanto, acompañaron al presidente Mulino: el canciller, Javier Martínez-Acha; los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias), Felipe Chapman (Economía y Finanzas), José Ramón Icaza (Canal de Panamá); el vicecanciller, Carlos Hoyos; el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez; el administrador de la AMP, Luis Roquebert; y el director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas.