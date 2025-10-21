Dan luz verde al Instituto Nacional de la Mujer

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 34-25, que da vida al Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), una entidad que tendrá la misión de proteger, promover y defender los derechos humanos de las mujeres en todo el país.

El Inamu será un ente público descentralizado, con personería jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica, encargado de coordinar las políticas nacionales enfocadas en la igualdad de género.

Según el Gobierno, esta nueva institución busca fortalecer la institucionalidad del Estado para garantizar que las mujeres tengan acceso equitativo a oportunidades, protección contra la violencia y participación plena en la sociedad.

El proyecto de ley también deroga la Ley 375 de 2023, reorganizando el sistema institucional para asegurar una rectoría técnica y coordinación efectiva de las políticas públicas dirigidas a las mujeres.

La entidad estará bajo el paraguas del Ministerio de Desarrollo Social, y su gestión será fiscalizada por la Contraloría General de la República, conforme a lo que dicta la Constitución.

Entre sus principales objetivos figuran reducir las brechas de desigualdad, garantizar una vida libre de violencia, y promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo nacional.