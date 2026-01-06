De Panamá pa’ Netflix: Katia da salto grande en María, la Caprichosa

Panamá vuelve a sonar duro en la pantalla grande. La actriz colombo-panameña Katia Semacaritt acaba de marcar un punto alto en su carrera al sumarse al elenco principal de María, la Caprichosa, la nueva serie de Caracol Televisión que se estrenó este 5 de enero de 2026 en Netflix.

No es cualquier papel ni cualquier historia: es una de esas producciones que hablan de la vida real, de la lucha silenciosa y de las mujeres que casi nunca salen en portada.

En la serie, Katia interpreta a Francy en su etapa adulta, un personaje cargado de silencios, heridas viejas y decisiones que pesan. Francy no grita, pero duele, y poco a poco va mostrando una fuerza interna que atraviesa toda la historia.

“Es una mujer marcada por decisiones que la persiguen, pero también por una fuerza que va saliendo con el tiempo”, dijo la actriz sobre un papel que define como un reto y un honor.

María, la Caprichosa está inspirada en hechos reales y pone el foco en la pelea de miles de empleadas domésticas que durante décadas trabajaron sin derechos, sin protección y sin reconocimiento.

La trama sigue a María, una joven que termina convirtiéndose en el rostro de un movimiento social que exige dignidad laboral, justicia y respeto. Una historia cruda, necesaria y muy femenina, contada a lo largo de tres décadas: los años 80, 90 y 2000.

La serie no solo cuenta bien la historia, también la viste con precisión. Vestuario, música y ambientes reconstruyen cada época con salsa, baladas románticas y una dirección de arte a cargo del reconocido equipo Guarnizo y Lizarralde.

Las grabaciones se realizaron entre Bogotá, Medellín y Boston, lo que le da un aire internacional sin perder el sabor latino.

Con este proyecto, Katia Semacaritt no solo pisa Netflix, también pone el nombre de Panamá en alto dentro de la ficción regional. Viene de protagonizar Señales, del director José Luis Rodríguez, una película que denuncia la violencia contra las mujeres, y ahora reafirma que su carrera va en ascenso, paso firme y sin atajos.

Elenco principal