Declaran alerta nacional zoosanitaria por brote de laringotraqueítis infecciosa

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) declaró una alerta nacional zoosanitaria ante la introducción, establecimiento y amenaza de la laringotraqueítis infecciosa (LTI), enfermedad que afecta a las aves domésticas y silvestres.

La alerta fue formalizada mediante la resolución No. OAL-139-ADM-2025 y publicada en Gaceta Oficial el 29 de septiembre.

De acuerdo con el MIDA, el brote se identificó en un establecimiento ubicado en la provincia de Veraguas, distrito de San Francisco, corregimiento de San José, el pasado mes de julio. El sitio se mantiene bajo cuarentena.

La resolución establece las siguientes medidas: prohibición de movilización de aves domésticas, huevos fértiles y materiales de riesgo desde la zona afectada hacia otras regiones del país. También establece refuerzo de vigilancia en el movimiento interno de las aves de traspatio y apoyo policial en caso de resistencia de los productores ante las medidas y sanciones.

La laringotraqueítis infecciosa aviar se transmite por contacto directo entre aves enfermas y sanas y que aparentan estar sanas, a través de objetos contaminados como vehículos, botas, calzados, etc.