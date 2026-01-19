Decomisan 278 paquetes de droga en embarcación en Darién

La Fiscalía de Drogas de Panamá, en coordinación con unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), decomisó 278 paquetes con presunta sustancia ilícita durante una operación realizada en aguas del sector de Jaqué, en la provincia de Darién, informaron ayer las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, la droga fue localizada "a bordo de una embarcación interceptada" en aguas de Jaqué, como parte de las labores de patrullaje y control que se desarrollan en esta zona fronteriza con Colombia.

Durante el operativo fueron aprehendidos dos hombres, cuya nacionalidad no fue precisada, quienes quedaron a órdenes del Ministerio Público (Fiscalía) para las investigaciones.

Las autoridades no detallaron el tipo de sustancia incautada ni su peso total. No obstante, en Panamá los paquetes de droga suelen tener un peso aproximado de un kilogramo, y la cocaína es la sustancia ilícita más traficada a través de las rutas marítimas del país.