Defensa denuncia irregularidades en pruebas de la fiscalía en el caso Odebrecht

La abogada Guillermina Mc Donald lanzó duros cuestionamientos contra las llamadas “pruebas extraordinarias” presentadas por el Ministerio Público en el caso Odebrecht, al advertir que gran parte de ese material no cumple con las formalidades legales y vulnera el derecho al contradictorio.

Según explicó, las pruebas —principalmente enviadas desde Estados Unidos— fueron introducidas en una etapa procesal en la que la defensa debe revisar su legalidad y pertinencia, no el fondo del contenido. Sin embargo, el volumen del material, cercano a 20 mil páginas, hacía imposible su análisis en el plazo de tres días hábiles concedido por la jueza Baloisa Marquínez.

“Nos dieron tres días para revisar miles de documentos y de inmediato detectamos que muchas pruebas no cumplen la ley”, afirmó Mc Donald en una entrevista concedida a NEXTV Canal 21.

La jurista señaló como una de las principales irregularidades la inclusión de documentos traducidos sin presentar los originales, lo que impide verificar la fidelidad de las traducciones. Además, denunció que varios textos no fueron traducidos por peritos juramentados ni cuentan con los números de idoneidad exigidos.

“¿Cómo la defensa va a comprobar una traducción si no existe el documento original y quien traduce no cumple los requisitos legales?”, cuestionó.

Mc Donald recalcó que, en esta fase del proceso, corresponde a los defensores verificar que las pruebas sean conducentes y relevantes. “No se puede traer cualquier papel. Si hablamos de una pelea de perros, no puedes traer gatos”, ejemplificó.

⚖️ “El proceso ha sido una vergüenza”

La abogada también criticó el carácter inquisitivo que, a su juicio, ha marcado el proceso Odebrecht, al que calificó como “una vergüenza”. Recordó que se trata de un expediente con múltiples causas, por lo que rechazó que se responsabilice a la defensa por la duración del juicio.

🚨 Fiscalía sin sustento

Mc Donald fue enfática al señalar que la fiscalía carece de elementos para sostener la acusación y advirtió que no puede hablarse de un juicio justo mientras no se garantice plenamente el derecho al contradictorio, incluyendo la posibilidad de repreguntar y confrontar a los testigos.

“No puede haber un juicio justo cuando la defensa no ha podido ejercer el contradictorio”, concluyó, al recordar que la investigación se desarrolló en un periodo que describió como de “oscurantismo jurídico”, sin reglas claras ni garantías procesales.