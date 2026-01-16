Nacional - 16/1/26 - 08:46 AM

Defensas tendrán 3 días para revisar 10 mil fojas de pruebas en caso Odebrecht

La audiencia se reanudará el miércoles 21 a las 8:00 a.m., cuando los defensores podrán plantear sus observaciones.

 

Por: Cristabel Escala / Critica -

Los abogados defensores sostienen que cualquier prueba debe ser conocida oportunamente para garantizar el derecho al contradictorio.

El abogado Carlos Carrillo reiteró el llamado a que se respete el debido proceso.

La audiencia del caso Odebrecht avanzó ayer con la finalización de la lectura del auto de llamamiento a juicio y el inicio de presentación de pruebas por parte de la fiscalía

Durante la jornada, los defensores reclamaron la incorporación de pruebas extraordinarias, asegurando que no tuvieron acceso previo ni constan formalmente dentro del expediente judicial.

Carrillo afirmó que a Ricardo Martinelli se le han violado sus derechos y que no tiene relación con actos de blanqueo de capitales o ilícitos.

Explicó que la investigación se basa en donaciones de la campaña política 2008-2009, antes de su presidencia, y denunció que el Ministerio Público ocultó la anulación en Brasil de pruebas derivadas de Drousys y My Little Web.

Ante los cuestionamientos, la jueza Baloisa Marquínez otorgó un plazo de tres días hábiles a las defensas para revisar el material probatorio objetado. 

Tras ese periodo, podrán presentar observaciones y solicitudes sobre la pertinencia y legalidad de las pruebas, que definirán si se mantienen o no en el proceso.

La Fiscalía presentó 10,939 páginas nuevas provenientes de asistencias judiciales internacionales, principalmente de Perú y Andorra, que serán facilitadas en formato digital.

 La audiencia se reanudará el miércoles 21 a las 8:00 a.m., cuando los defensores podrán plantear sus observaciones.

Durante estos tres días, el proceso ha estado marcado por reiteradas solicitudes de respeto al debido proceso.

 

