Defensor pide apretar el paso contra violencia que golpea mujeres en Panamá

En pleno Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la voz del pueblo sonó fuerte.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, dejó claro que en este país ya no caben excusas: “urge actuar y actuar ya”, dijo al presentar el balance nacional sobre violencia de género de este 2025.

Leblanc arrancó recordando que este ni siquiera es un día que debería existir, porque ninguna mujer tendría por qué vivir con miedo. Pero la realidad golpea.



De acuerdo a las estadísticas hasta octubre de 2025 se han registrado 13 femicidios y 14 tentativas, una cifra que, aunque muestra menos muertes que el año pasado, deja al descubierto que los intentos siguen subiendo.

El defensor indicó que cada caso es una familia rota, un hogar que queda vulnerable y, muchas veces, en pobreza, con niñas, niños y personas dependientes sin apoyo.

Este año, la institución ya ha acompañado más de 20 casos, ofreciendo guía y respaldo a los familiares que quedan cargando ese dolor.

Para meterle pecho a la prevención, la Defensoría detalló que ha formado a 3,263 hombres en masculinidad positiva y sensibilizado a 7,865 personas en todo el país.

También el Observatorio Panameño contra la Violencia trabajó con más de 1,000 estudiantes de educación media para hablar de noviazgo saludable y detectar señales de maltrato desde temprano.

Informó que se articularon 19 enlaces institucionales para impulsar actividades comunitarias y la segunda Feria de la Mujer, que reunió a más de 1,500 panameñas.

Antes de cerrar, Leblanc lanzó una invitación directa al Estado: revisar y cumplir las recomendaciones del Comité CEDAW de 2022 para reforzar las políticas públicas y garantizar, de verdad, los derechos de las mujeres en Panamá.

Porque la calle lo grita y el Defensor lo resume: esto no debería estar pasando… pero sí podemos cambiarlo.