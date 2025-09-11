Nacional - 11/9/25 - 02:57 PM

Defensoría condena violencia escolar y pide medidas urgentes

La Defensoría advirtió sobre la preocupación que genera la difusión irresponsable de estos hechos en redes sociales, muchas veces sin intervención de los adultos presentes, y subrayó la necesidad de fomentar la empatía y una respuesta oportuna ante este tipo de situaciones.

 

La Defensoría del Pueblo de Panamá expresó su rechazo ante recientes videos difundidos en redes sociales que muestran actos de violencia entre estudiantes en entornos escolares.

La entidad hizo un llamado urgente a familias, docentes, cuidadores, autoridades y comunidad en general para fortalecer los mecanismos de prevención, atención y protección de niños, niñas y adolescentes.

Recordó que la Ley 285 de 2023 establece el derecho de la niñez a crecer en condiciones de bienestar, respeto y dignidad, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

La institución reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de la niñez, conforme a sus funciones legales y el principio del interés superior del niño.

