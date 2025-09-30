Defensoría: Graves fallas ponen en riesgo vidas en hospitales

La Defensoría del Pueblo desnudó las profundas llagas del sistema sanitario panameño.



Un Informe Especial devastador, elaborado tras una inspección nacional el pasado 17 de septiembre, revela que las principales estructuras de atención médica del país —tanto del Ministerio de Salud Panamá (MINSA) como de la Caja de Seguro Social (CSS)— operan bajo condiciones críticas que ponen en riesgo inminente la vida de miles de ciudadanos.

La radiografía no solo apunta a fallas operativas, sino a una Crisis Hospitalaria estructural y de gestión.

Deficiencias crónicas: De la bioseguridad al equipo obsoleto

El recorrido por centros médicos en provincias clave como Panamá, Chiriquí, Coclé y Veraguas, entre otras, confirmó una verdad que los pacientes viven a diario: los servicios de apoyo esenciales son precarios.

Lavandería, manejo de residuos y limpieza incumplen de manera flagrante con los estándares mínimos de bioseguridad.

En gigantes como el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid y el Nicolás A. Solano, el panorama es de emergencia: equipos obsoletos, falta de personal y, escandalosamente, productos químicos sin rotulación.

La Defensoría advierte que estas carencias son un riesgo directo tanto para los pacientes, que ven comprometida la higiene de su recuperación, como para el personal sanitario.

El drama del desabastecimiento y la desigualdad

El informe confirma que la escasez de medicamentos, insumos quirúrgicos y reactivos de laboratorio es una falla sistémica. En algunos centros, el abastecimiento apenas roza el 25% de lo necesario.

Esta deficiencia obliga a pacientes, especialmente a aquellos en situación de pobreza, a costear tratamientos completos en el sector privado, exacerbando la inequidad en el acceso a la atención médica básica.

La escasez medicamentos ya no es un problema administrativo menor, sino un obstáculo flagrante para la vida digna.

Otro punto de inflexión es la ausencia de especialistas. Áreas críticas como neonatología, anestesiología y psiquiatría están desprovistas de cobertura adecuada.

Hay hospitales que solo cuentan con un especialista por disciplina, dejando a la población sin atención en horarios nocturnos.



Esta falta de personal especializado se traduce, para la Defensoría, en retrasos quirúrgicos, diagnósticos tardíos y, potencialmente, la pérdida de vidas.

El personal en quiebra: Más de 24 horas de turno

El personal sanitario está al límite. El déficit de enfermería y técnicos obliga a los trabajadores a asumir dobles turnos y jornadas que superan las 24 horas.

Este nivel de sobrecarga no solo vulnera los derechos laborales, sino que incrementa exponencialmente el riesgo de errores en la atención al paciente, comprometiendo su seguridad.

A esto se suma la saturación de urgencias, donde pacientes esperan en condiciones calificadas como "indignas".

La inequidad también se vive en áreas sensibles como hemodiálisis. Mientras algunos hospitales ofrecen salas adecuadas, otros luchan por cubrir la demanda con infraestructura limitada y fallas en el suministro de insumos.

Las quejas de pacientes sobre alimentación y traslados deficientes cierran el círculo de una atención que, en muchos casos, está lejos de ser digna.

Exigencia de medidas urgentes

La Defensoría concluye que las deficiencias reveladas son producto de una "desconexión estructural" entre la planificación teórica y la cruda realidad operativa.

Ante este panorama de Crisis Hospitalaria, la institución exige una respuesta inmediata:

Auditorías conjuntas urgentes. Abastecimiento total e inmediato de insumos y fármacos. Refuerzo de personal médico y de apoyo. Reparación y adquisición de equipos hospitalarios.

“El derecho a la salud no puede seguir condicionado por fallas administrativas ni por desigualdades territoriales”, sentenció la Defensoría del Pueblo.