Defensoría inspecciona hospitales y prepara informe

Por: Redacción / Crítica -

La Defensoría del Pueblo inició una inspección sorpresa en hospitales de Panamá para verificar las condiciones de atención médica y el cumplimiento de los derechos de los pacientes, tras múltiples denuncias por falta de personal, infraestructura deficiente y carencia de especialistas.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, aseguró que la jornada busca atender quejas históricas de los usuarios: “En todas las provincias estamos verificando los puntos más importantes sobre quejas que hemos recibido de los pacientes y que han sido públicas”, señaló.

Leblanc recordó que la entidad ha realizado inspecciones similares durante 28 años “en pro de la salud de todos los panameños y panameñas”.

La actividad abarcó unos 27 hospitales del país, entre los que destacan el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid en Transístmica, Hospital del Niño, Nicolás Solano en Panamá Oeste, Hospital Santo Tomás, Ciudad de la Salud, Irma de Lourdes Tzanetatos en Panamá Este, Aquilino Tejeira en Penonomé, Gustavo Nelson Collado en Herrera, Luis “Chicho” Fábrega en Veraguas y Rafael Hernández en Chiriquí.

Más de 50 oficiales de derechos humanos recolectaron testimonios y evidencias que serán plasmados en un informe defensorial con recomendaciones para garantizar el acceso a la salud pública, la vida y un trato digno a los pacientes.

La Defensoría del Pueblo anunció que continuará con estas inspecciones en todo el territorio nacional, reafirmando su mandato constitucional de proteger y defender los derechos de los pacientes frente a posibles vulneraciones.

